கோவை தனது 17 வயது மகளை பலாத்காரத்திற்குப் பலி கொடுத்த தருணத்தில் இந்த விழா தேவையா?ஜெயக்குமார் கோபம்

Coimbatore

oi-Velmurugan P

கோவை : கோவை மாவட்டம் தனது 17 வயது மகளைப் பள்ளி மாணவியைப் பாலியல் பலாத்காரத்திற்குப் பலி கொடுத்து விட்டு துக்க வீடாகத் துயரும் இந்தத் தருணத்தில் நாளைய தினம் இந்த மாவட்டத்தில் குழந்தைகள் தின விழா நடத்துவது முறை தானா ? திமுக அரசின் இந்தச் செயல் வெந்த புண்ணில் வேல் பாய்சுவதைப் போல உள்ளது என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார்.

கோவை மாவட்டம் சர்க்கார் சாமக்குளம் ஒன்றியம் ஷாஜகான் நகரில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியில் நாளை குழந்தைகள் தினவிழா நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது.

இந்நிகழ்ச்சியில் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பங்கேற்கிறார்கள். இதேபோல் கோவை தொகுதி எம்பி நடராஜன், கவுண்டம்பாளையம் தொகுதி எம்எல்எ அருண்குமார் (அதிமுக) ஆகியோரும் பங்கேற்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Is it time to hold a Children's Day celebration in the district tomorrow at a time when the Coimbatore district is mourning the rape of its 17-year-old daughter ? Former AIADMK minister Jayakumar has criticized the DMK government's action