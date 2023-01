யாருக்கும் அடிமை இல்லை.. எடப்பாடி பழனிசாமி சிங்கம் மாதிரி இருப்பார்! எஸ்பி வேலுமணி ஒரே போடு!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாலர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி யாருக்கும் அடிமை இல்லை.சிங்கம் போல இருப்பார் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், எடப்பாடி பழனிசாமியின் தீவிர ஆதரவாளருமான எஸ்.பி.வேலுமணி கூறியுள்ளார்.

கோவை தொண்டாமுத்தூர் பகுதியில் திமுக அரசைக் கண்டித்து, அதிமுக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. சொத்து வரி, பால் விலை, மின் கட்டண உயர்வை கண்டித்து நடந்த இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி கலந்து கொண்டார்.

அப்போது பேசிய அவர், "மக்கள் விரோத திமுக அரசை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கிறது. தமிழ்நாட்டிற்கே எதுவும் செய்யாத வெற்று ஆட்சி நடக்கிறது. மக்களுக்கு எந்த திட்டத்தையும் திமுக அரசு தரவில்லை. முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சொல்வதை எதுவும் செய்யவில்லை.

அதிமுக விவகாரம்: இந்திய தேர்தல் ஆணையத்துக்கு பறந்த கடிதம்.. தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அதிரடி..ஏன்?

English summary

AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami is nobody's slave. Former minister of AIADMK and a staunch supporter of Edappadi Palaniswami SB Velumani said that Edappadi Palaniswami will be like a lion.