கோவை அருகே.. பதுங்கி, பதுங்கி டிமிக்கி கொடுக்கும் பாகுபலி.. திணறும் வனத்துறை!

Coimbatore

oi-Veerakumar

கோவை: வனத்துறையினருக்கு தொடர்ந்து டிமிக்கி கொடுத்து தினம் தினம் ஓரிடத்திற்கு, நகர்ந்துகொண்டிருக்கிறது பாகுபலி யானை.

யானை தொடர்ந்து காட்டினுள் முன்னேறி செல்வதால் மயக்க ஊசி போட முடியவில்லை. இருப்பினும், தொடர்ந்து யானையின் நடமாட்டத்தை கண்காணித்து வரும் வனக்குழு.

கோவை மாவட்டத்தில்தான் பாகுபலி இப்படி பயங்கர கலாட்டா செய்து வருகிறதாம்.

English summary

Coimbatore Bahubali elephant: The Bahubali elephant is constantly moving to the same place day by day, giving a miss to the forest officers. The elephant could not inject anesthesia as it continued to advance into the jungle. However, the forest team is constantly monitoring the elephant's movements.