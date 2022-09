கோவையில் ஒரு “புடி”.. 65 கிலோ “பீஃப்” பிரியாணி! 40 நிமிடத்தில் காலி - பெரியார் பிறந்தநாள் விருந்து

Coimbatore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கோவை: தந்தை பெரியாரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு கோவையில் 65 கிலோ மாட்டுக்கறி பிரியாணியை விருந்ந்தாக வழங்கி பெரியாரிய உணர்வாளர்கள் கொண்டாடி இருக்கிறார்கள்.

திராவிடர் கழக நிறுவனரும், சமூக நீதி போராளியுமான தந்தை பெரியாரின் 144 வது பிறந்தநாள் இன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. பலரும் பெரியார் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவரை நினைவுகூர்ந்து வருகிறார்கள்.

கடந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் ஆட்சிப்பொறுப்பேற்ற திமுக, தந்தை பெரியார் பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 17 ஆம் தேதி சமூகநீதி நாளாக கொண்டாடப்படும் என்று அறிவித்தார்.

English summary

Revolutionist and Anti Castist leader and Leader of Dravidiyan Movement Periyar E.V.Ramaswamy birthday celebrated with 65 kgs of Beef briyani. Many people attended this party and beef briyani finished off in 40 minutes.