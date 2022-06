ஆன்மீக பக்தர்களே குட் நியூஸ்..கோவையில் இருந்து ஷீரடிக்கு தனியார் ரயில்.. ராமாயண சுற்றுலாவும் உண்டு

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: இந்திய ரயில்வே துறையின் பாரத் கவுரவ் திட்டத்தின் முதல் தனியார் ரயில் தமிழகத்தின் கோவையிலிருந்து தனது முதல் சேவையை வரும் 14ம் தேதி தொடங்குகிறது. இதே போல டெல்லியில் இருந்து நேபாள நாட்டிற்கும் தனியார் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளது.

தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட கால அட்டவணையில் , கோவை - ஷீரடி சிறப்பு ரயில் வரும் ஜூன் 14 அன்று கோவையிலிருந்து மகாராஷ்டிரா மாநிலம் சாய்நகர் ஷீரடி வரை செல்கிறது. இது முழுக்க முழுக்க தனியார் சார்பில் இயக்கப்படுகிறது.

கோவையிலிருந்து 14ஆம் தேதி மாலை 6 மணிக்கு புறப்படும் இந்த ரயில், திருப்பூருக்கு 7 மணி ஈரோடு 8 மணி, சேலம் 9.15, (15.6.2022) அன்று ஜோலார்பேட்டை இரவு 00.10, எலகங்கா அதிகாலை 5 மணிக்கும், தர்மாவரம் 6.20, மந்த்ராலயம் ரோடு 11.00 மணிக்கும், மாலை 4.00 மணிக்கு மந்த்ரா ரோட்டிலிருந்து புறப்பட்டு வாடி இரவு 7.15க்கும், 16ஆம் தேதியன்று அன்று காலை 7.25க்கு சாய்நகர் ஷீரடியை சென்றடையும்.

English summary

The first private train of the Indian Railways' Bharat Gaurav project will start its first service from Coimbatore in Tamil Nadu on the 14th. Another train will leave Delhi on June 21 and enter Nepal, traveling to 12 major Ramar destinations.