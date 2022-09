அன்னூரில் கடையை திறந்த அவ்வளவுதான்!கடைகடையாய் மிரட்டிய பாஜகவினர்! மொத்தமாய் அள்ளிச் சென்ற காவல்துறை!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவை மாவட்டம் அன்னூர் பகுதியில் உள்ள கடைவீதிகளில் கடைகளை திறக்க கூடாது என கூறி வலம் வந்ததாக பாஜக மாவட்ட செயலாளர் ஜெயபால் உள்ளிட்ட 17 பேரை போலீசார் கைது செய்து திருமண மண்டபத்தில் அடைத்து வைத்துள்ளனர்.

இந்துக்கள் குறித்து இழிவாக பேசியதாக திமுக துணை பொதுச்செயலாளர் ராசாவை கண்டித்தும் அவரை எம்பி பதவியில் இருந்து நீக்க வலியுறுத்தியும் இந்து முன்னணி சார்பில் கோவை மாவாட்டத்தில் இன்று கடையடைப்பு மற்றும் வேலை நிறுத்த போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது.

அதன் ஒரு பகுதியாக கோவை மாவட்டம் அன்னூர் பகுதியில் கடையடைப்புக்கு ஆதரவு தெரிவிக்குமாறு இந்து முன்னணி சார்பில் துண்டு பிரசுரங்கள் வழங்கப்பட்டது.

English summary

The police have arrested 17 people including BJP district secretary Jayapal and locked them up in the wedding hall after they came to the shops in Annoor area of Coimbatore.