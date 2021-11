கோவை மாணவி தற்கொலை.. சிக்கிய செல்போன் ஆதாரம்! காமக்கொடூர ஆசிரியர் கைது!

Coimbatore

கோவை: கோவை கோட்டைமேடு பகுதியில் வசித்து வரும் 17 வயது மாணவி ஆர்.எஸ்.புரத்தில் உள்ள சின்மயா வித்யாலயா பள்ளியில் 12-ம் வகுப்பு படித்து வந்தார். ஆனால் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பள்ளி செல்ல விரும்பவில்லை எனக்கூறி மாணவி மாற்றுச்சான்றிதழ் பெற்றுவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து அந்த மாணவியை பெற்றோர்கள் வேறு பள்ளியில் சேர்த்து விட்டனர். இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் மாலை வீட்டில் தனியாக இருந்த மாணவி, அறையில் உள்ள மின்விசிறியில் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

திடுக்கிடும் தகவல்

இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த பெற்றோர் உக்கடம் போலீசில் புகார் கொடுத்தனர். அதன் பேரில் போலீசார், சம்பவ இடத்திற்கு வந்து, மாணவியின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதனிடையே மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டது குறித்து திடுக்கிடும் தகவல் வெளியானது.

வாட்ஸ்ஆப்பில் ஆசிரியர் டார்ச்சர்..! கோவை சின்மயா பள்ளி மாணவி தூக்கிட்டு தற்கொலை!

English summary

Coimbatore student commits suicide after teacher sexually harasses him The teacher was arrested in connection with this. It was revealed that the teacher had misbehaved with several students like this