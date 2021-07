பள்ளி மாணவர்களிடம் திடீரென அதிகரித்த போதை பழக்கம்.. கொங்கு ஏரியா டாப்.. ஆன்லைன் கல்வி முக்கிய காரணம்

Coimbatore

oi-Veerakumar

கோவை: ஆன்லைன் கல்வி மாணவர்களின் வாழ்க்கைச் சூழலாக மாறிய பிறகு கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களுக்கு அடிமையாவது அதிகரித்துள்ளதாக திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கின்றன.

ஆன்லைன் வகுப்புகளால் மாணவர்களுக்கு ஏற்படும் மன உளைச்சல்...முனைவர் சௌ. நாராயணராஜன் கூறும் தீர்வுகள்

குறிப்பாக, கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு உள்ளிட்ட மேற்கு மாவட்டங்களில் போதைபொருள் நடமாட்டம் மிக அதிகமாக இருக்கும் கள நிலவரங்கள் கலங்கடிக்கின்றன.

சமீபத்தில், மதுக்கரை அருகே போதை ஊசி தகராறு தொடர்பாக 22 வயது வாலிபரை 18 வயது சிறுவன் வெட்டி கொலை செய்த சம்பவம் போதைப்பொருள் மாபியா, அழுத்தமாக கால் பதித்ததை, மக்கள் மனதில் அதிரும்படி பதிவு செய்ய வைத்த ஒரு சம்பவமாக பார்க்கப்படுகிறது.

முடிவிற்கு வரும் மோதல்.. பஞ்சாப் காங்கிரஸ் தலைவராகும் சித்து?.. சோனியா காந்தி ஸ்மார்ட் முடிவு!

English summary

Exclusive information: There are alarming reports that drug addiction, including cannabis, has increased after online education became a living environment for students. In particular, the western districts, including Coimbatore, Tiruppur and Erode, are experiencing high levels of drug trafficking.