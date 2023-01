வில்லனான பேஸ்புக் காதலன்.. கோவை வந்த மும்பை பெண் “ஷாக்”! பாலியல் உறவு வைத்து பண மோசடி என புகார்

Coimbatore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கோவை: பேஸ்புக்கில் அறிமுகமாகி 4 ஆண்டு காலமாக பழகி வந்த கோவையை சேர்ந்த காதலனை தேடி மும்பையை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் கோவைக்கு வந்த நிலையில் அவரை திருமணம் செய்துகொள்வதாக ஏமாற்றி பாலியல் உறவு வைத்து மோசடி செய்த இளைஞர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.

கோவை மாவட்டம் ஒண்டிப்புதூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் செந்தில்குமார். 24 வயதான இவருக்கும் 27 வயதான மும்பை பெண்ணுக்கும் பேஸ்புக் மூலம் பழக்கம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது. 4 ஆண்டுகளாக இருவரும் பழகி வந்து இருக்கின்றனர்.

தங்களின் செல்போன் எண்களை மாற்றிக்கொண்டு இருவரும் நட்போடு பேசி வந்து இருக்கின்றனர். இவர்களின் நட்பு நாளடைவில் காதலாக மாறி இருக்கிறது. இந்த நிலையில் மும்பையை சேர்ந்த பெண்ணை நேரில் பார்க்க ஆசையாக உள்ளது என அவரிடம் தெரிவித்து உள்ளார் செந்தில்குமார்.

English summary

A woman from Mumbai came to Coimbatore to meet a boyfriend from Coimbatore whom she met on Facebook for 4 years, and the police have registered a case and are investigating about the young man who deceived her into marrying her.