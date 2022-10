கோவை பெண் கோச் மர்ம மரணம்! பிடி உஷா பயிற்சி மையத்தில் ஷாக் சம்பவம்! தமிழக அரசுக்கு பெற்றோர் கோரிக்கை

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : பிரபல முன்னால் தடகள வீராங்கனையான பிடி உஷாவின் பயிற்சி மையத்தில் தங்கி பயிற்சி அளித்து வந்த கோவையைச் சேர்ந்த வீராங்கனை மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில் இது தொடர்பாக நீதி விசாரணை நடத்த வேண்டும் என பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இந்தியாவின் பிரபலமான தடகள வீராங்கனைகளில் ஒருவர் பிடி உஷா. தேசிய அளவில் மட்டுமல்லாது உலக அளவிலும் பல்வேறு போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு இந்தியாவுக்காக பல பதக்கங்களை வென்று தந்திருக்கிறார்.

விளையாட்டுத்துறையில் இவரது சாதனையை பாராட்டி பாஜக அரசு மாநிலங்களவை உறுப்பினராக நியமனம் செய்துள்ள நிலையில் கேரள மாநிலம் கோழிக்கோடு பகுதியில் உஷா ஸ்கூல் ஆப் அத்தலடிக்ஸ் என்ற அகாடமியை நடத்தி வருகிறார்.

English summary

The parents have demanded a judicial inquiry into the mysterious death of a female athlete from Coimbatore, who was training at the training center of former athlete PT Usha.