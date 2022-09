என் பவர் தெரியாமல் விளையாடுறீங்க.. எனக்கு பயமே கிடையாது.. ஜாமினில் வந்த டிடிஎப் வாசன் பகீர் வீடியோ

Coimbatore

oi-Nantha Kumar R

கோவை: டிக்டாக் பிரபலம் ஜிபி முத்துவுடன் பைக்கில் வேகமாக சென்றதாக கூறி போலீஸ் வழக்குப்பதிந்த நிலையில் டிடிஎப் வாசன் ஜாமீனில் வெளியே வந்துள்ளார். இந்நிலையில் தான் ‛‛என் பவர் தெரியாமல் விளையாடுறீங்க.. எனக்கு பயமே கிடையாது'' எனக்கூறி அவர் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

கோவையை சேர்ந்தவர் 22 வயது வாசன். இவர் யூடியூப் வைத்துள்ளார். இவர் பைக்கில் சாகசம் செய்தல், வேகமாக பைக்கை ஓட்டி வீடியோக்கள் பதிவிட்டு வருகிறார்.

பைக்கில் அதிவேகமாக சென்று சாகசம் புரிந்து தற்போது போலீசாரின் வழக்குப் பதிவுக்கு உள்ளாகியுள்ள யூ டியூபர் டிடிஎஃப் வாசன், செய்தி ஊடகங்களை எச்சரிக்கும் விதமாக வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அசோக் கெலாட் மீது அதிருப்தி.. காங்கிரஸ் தலைவர் பதவிக்கு சோனியாவின் கவனத்தை பெறும் 3 தலைவர்கள்!

English summary

TTF Vasan is out on bail after the police filed a case against Tik Tok celebrity GB Muthu for speeding on a bike. In this case, he released a video saying, You play without knowing my power.. I am not afraid.''