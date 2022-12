என் உயிர் இருக்கும்வரை ஒரு பிடி மண்ணை கூட எடுக்கமுடியாது.. “முடிஞ்சா கை வைங்க” சவால் விட்ட அண்ணாமலை!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : என் உயிர் இருக்கும் வரை ஒரு பிடி மண்ணைக் கூட எடுக்க முடியாது, தைரியம் இருந்தால் ஒரு பிடி மண் எடுத்துப் பாருங்கள் என அன்னூரில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் கொந்தளித்துள்ளார் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை.

எத்தகைய தாக்குதலை திமுக தொடுத்தாலும் 2024 தேர்தலில், பாஜக 25 எம்.பிக்களை பெற போவது உறுதி என அடித்துக் கூறியுள்ளார் அண்ணாமலை.

மேலும், திமுக அரசு மக்களுக்கான அரசு அல்ல, கார்ப்பரேட்களுக்கான அரசு என்றும் விமர்சித்துள்ளார் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை.

திமுக பித்தலாட்டம்! சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருப்பேன்! அன்னூர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கொந்தளித்த அண்ணாமலை!

English summary

As long as I am alive, I cannot take even a handful of soil, if you have the courage, try to take a handful of soil, BJP state president Annamalai said in a protest held in Annur, Coimbatore.