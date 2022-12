அரசியலில் இருந்தே விலகல! ’திராவிட’ பாரம்பரியத்தை விட மாட்டேன்! கோவை செல்வராஜ் அதிரடி! அந்த கட்சியா?

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : ஓபிஎஸ் அணியில் இருந்தும் அதிமுகவில் இருந்தும் தான் விலகி இருப்பதாக கூறி இருக்கும் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் தீவிர ஆதரவாளரான கோவை செல்வராஜ், திராவிட பாரம்பரியத்தை விட்டு விலக மாட்டேன் எனவும் விரைவில் நல்ல அறிவிப்பு ஒன்று வரும் எனக் கூறியிருப்பது பல்வேறு யூகங்களை கிளப்பி இருக்கிறது.

அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் கோவை செல்வராஜ் ஓபிஎஸ் அணியின் முக்கிய தளபதிகளில் ஒருவராக இருந்ததோடு, கோவையில் எஸ்பி வேலுமணிக்கு எதிராக அரசியல் செய்து வந்தார். மேலும் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களை மிகக் கடுமையாம விமர்சித்தார்.

எடப்பாடி தரப்பில் எப்படி ஜெயக்குமாரோ அதே போல ஓபிஎஸ் தரப்பில் செய்தி தொடர்பாளர் போலவே கோவை செல்வராஜ் இருந்தார். குறிப்பாக எடப்பாடி, கேபி முனுசாமி, ஜெயக்குமார், சிவி சண்முகம், எஸ்பி வேலுமணி உள்ளிட்டோரை மிக கடுமையாக விமர்சித்து வந்தார்.

ஓபிஎஸ்-சின் தளபதி போல இருந்தாரே கோவை செல்வராஜ்.. அவருக்கு சப்போர்ட்டா என்னவெல்லாம் பேசினார் தெரியுமா

English summary

Kovai Selvaraj, an ardent supporter of O. Panneerselvam, who claims to be away from OPS and AIADMK, has said that he will not leave the Dravidian tradition and that there will be a good announcement soon, which has sparked various speculations.