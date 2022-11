கோவையில் நடந்தது தற்கொலை படை தாக்குதலுக்கான முயற்சி.. என்ஐஏ உறுதிபடுத்தியிருக்கிறது: அண்ணாமலை ட்வீட்

Coimbatore

oi-Mani Singh S

கோவை: கோவை மாநகரில் நடந்தது தற்கொலை படை தாக்குதலுக்கான முயற்சி என்று கடந்த 2 வாரங்களாக பா.ஜ.க. சொன்னதை தேசிய புலனாய்வு முகமை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை கோட்டை மேடு ஈஸ்வரன் கோவில் அருகே கடந்த 23 ஆம் தேதி அதிகாலை கார் ஒன்று வெடித்து சிதறியது.

இதில் உக்கடம் ஜி.எம். நகரைச் சேர்ந்த ஜமேஷா முபீன் (வயது 28) என்பவர் பலியானார்.

கோவை கார் வெடிப்பு விவகாரம்.. முக்கிய ஆவணங்களை கைப்பற்றிய என்ஐஏ.. 42 இடங்களில் சோதனை நிறைவு!

For the past 2 weeks, BJP has been claiming that what happened in Coimbatore was an attempted suicide attack. Tamil Nadu BJP President Annamalai said that the National Intelligence Agency has confirmed what was said.