ஸ்கெட்ச் போட்ட அதிமுக ’மாஜி’! நேரம் பார்த்து தாவிய கோவை செல்வராஜ்! மொத்தமாய் சரியும் ஓபிஎஸ் கூடாரம்!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் ஓரளவு நன்றாக சென்று கொண்டிருந்த ஓபிஎஸ்-ன் அரசியல் பயணத்தில் திடீர் முட்டுக்கட்டையாக கோவை செல்வராஜ் விலகல் பார்க்கப்படுகிறது. இதை அடுத்து அவரது விலகலுக்கு பின்னணி என்ன? அடுத்து அவர் எந்த கட்சியில் சேர போகிறார்? அவரது அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன? உள்ளிட்ட பல்வேறு யூகங்கள் பரவி வருகிறது.

அதிமுகவின் இணைந்த கைகளாக இருந்த ஓ பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் தற்போது அதிகாரம் முதல் காரணமாக இரு துருவங்களாக விலகி சென்று விட்டதாகவே கூறுகின்றனர் அதிமுக.

ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு பலகட்ட அரசியல் குழப்பங்கள் பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு பிறகு ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ஒன்றாக இணைந்த போதிலும் மனங்கள் இணையவில்லை என்றே தான் கூற வேண்டும். சென்னை தொடங்கி கன்னியாகுமரி வரை ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் மோதிக் கொள்வது வழக்கமான ஒன்றாக இருந்தது.

எடப்பாடிக்கு “செக்”.. மீண்டும் எம்ஜிஆர் “விதி” - சர்வாதிகாரத்துக்கு முடிவு கட்டுவோம் என ஓபிஎஸ் சபதம்

English summary

Coimbatore Selvaraj's departure is seen as a sudden setback in the political journey of OPS, which was going somewhat well on the AIADMK single leadership issue. What is the background behind his departure after this? Which party will he join next? What is his next move? Various speculations including