3 நாளாச்சு.. முடியல.. கோவையில் குடோனுக்குள் புகுந்த 'மாயாஜால' சிறுத்தை.. பரபரப்பில் மக்கள்

கோவை: கோவை குடோனுக்குள் சிக்கி இருக்கும் சிறுத்தையைப் பிடிக்கும் முயற்சியில் மூன்றாவது நாளாக வனத்துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

கோயமுத்தூர் மாவட்டம் குனியமுத்தூரை அடுத்துள்ளமதுக்கரை வனப்பகுதியை ஒட்டிய கிராமங்களில் கடந்த சில மாதங்களாக சிறுத்தை நடமாட்டம் அதிகரித்து வந்தது. இதையடுத்து அப்பகுதி மக்கள் வனத்துறையிடம் தகவல் தெரிவித்தனர்.

குனியமுத்தூர் அருகிலிருக்கும் பி.கே.புதூர் பகுதியில் தனியாருக்கு சொந்தமான கழிவறை உபகரணங்கள் இருக்கும் குடோன் உள்ளது. இந்த நிலையில், கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, அங்கு வேலைக்கு சென்ற ஊழியர்கள், குடோனுக்குள் சிறுத்தை இருப்பதைப் பார்த்து பயந்துபோய், குடோன் கதவுகளை மூடிவிட்டு வனத்துறையிடம் தகவல் தெரிவித்தனர்.

English summary

For the third day in a row, the forest department has been trying to catch the leopard in Coimbatore.