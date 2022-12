பாய் வீட்டு கல்யாணம்.. மணமகள் கேட்ட வித்தியாசமான மஹர் -57 புத்தகங்கள் தந்து ஆச்சரியப்படுத்திய மணமகன்

Coimbatore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கோவை: இஸ்லாமிய ஆண்கள் திருமணம் செய்ய பெண்கள் கேட்கும் மஹரை வழங்க வேண்டும் என்பது கட்டாயமாக இருக்கும் நிலையில், புத்தகங்களை மஹராக கேட்ட மணமகளுக்கு அனைத்தையும் மணமேடையில் பரிசளித்து ஆச்சரியப்படுத்தி உள்ளார் மணமகன் இல்யாஸ்.

ஊடகவியலாளரும், சென்னை ஐஐடியில் ஆய்வுக்கல்வி மேற்கொண்டு வருபவருமான இல்யாஸ் முஹம்மதுவுக்கும், செய்தி வாசிப்பாளரான சலினா ஹஸ்மாவுக்கும் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக திருமணம் நடைபெற்றது.

இஸ்லாத்தில் ஆண்கள் திருமணம் செய்துகொள்ள பெண்கள் கேட்கும் மஹரை கொடுக்க வேண்டியது கடமையாக உள்ளது. இதில் பெரும்பாலும் நகை, பணம் மட்டுமே மஹராக வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில், புத்தகங்களை மஹராக வைத்து திருமணம் செய்துள்ளது இந்த தம்பதி.

