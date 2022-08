மக்களுக்கான அரசா? அதானிக்கான அரசா? என்று தெரியலை.. பாஜக ஒரு ஜிஎஸ்டி அரசு.. நெல்லை முபாரக் விமர்சனம்!

Coimbatore

oi-Mani Singh S

கோவை: ஒன்றிய அரசிடம் கூறுவது செவிடன் காதில் சங்கு ஊதுவது போல் என்றும், ''ஒன்றிய அரசு மக்களுக்கான அரசா அல்லது அதானிக்கான அரசா என தெரியவில்லை என்றும் கோவையில் நெல்லை முபாரக் பேசியுள்ளார்.

கோவை குனியமுத்தூர் பகுதியில் எஸ்டிபிஐ கட்சியின் கோவை மாவட்ட பொருளாளர் இக்பாலின் இல்ல திருமண விழாவில் எஸ்டிபிஐ கட்சியின் மாநில தலைவர் நெல்லை முபாரக் கலந்து கொண்டார்.

அங்கு செய்தியாளர்களை சந்தித்த நெல்லை முபாரக் பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

காயம்.. ஆபரேஷன்.. அவமானம்.. பாக். மேட்சில் சொல்லி சொல்லி அடித்த

English summary

Nellie Mubarak has spoken in Coimbatore saying that telling the Union Government is like blowing a horn on deaf ears and that it is not known whether the Union Government is a government for the people or a government for Adani.