வீட்டிற்கு லேட்டாக சென்ற மாணவிகள்...வீதிக்கு வந்து போராடிய பெற்றோர்...கண்டக்டர் மீது புகார்

Coimbatore

oi-Udhayabaskar

கோவை : கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அருகே அரசுப் பேருந்தை முற்றுகையிட்ட பெற்றோர் நடத்துனர், ஓட்டுநரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அரசு நகரப் பேருந்தில் கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதைக் காட்டி பள்ளி மாணவிகளை பாதி வழியிலேயே இறக்கிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

பாதி வழியில் இறக்கி விடப்பட்ட மாணவிகள் வீட்டிற்கு தாமதமாக சென்றதால் பதற்றம் அடைந்த பெற்றோர் காரணம் தெரிந்தவுடன் வீதிக்கு வந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

The parents of the driver of a government bus near Mettupalayam in Coimbatore district got into an argument with the driver. The government reportedly dropped off schoolgirls halfway through the city bus, citing overcrowding.