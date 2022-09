ஈரோடு பாஜக பிரமுகர் கடையில் டீசல் பாக்கெட் வீச்சு.. எஸ்டிபிஐ நிர்வாகி உள்பட 4 பேர் கைது.. ஐஜி தகவல்

Coimbatore

கோவை: ஈரோட்டில் பாஜக பிரமுகர் கடையில் டீசல் பாக்கெட் வீசி தீவைக்க முயன்ற வழக்கில் எஸ்டிபிஐ நிர்வாகி உள்பட 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். பொள்ளாச்சி மற்றும் மேட்டுப்பாளையத்தில் நடைபெற்ற சம்பவத்தில் ஒரே நபர்கள் தான் ஈடுபட்டுள்ளனர். இவர்கள் விரைவில் கைது செய்யப்படுவார்கள். தற்போது நிலைமை கட்டுக்குள் உள்ளது என மேற்கு மண்டல ஐஜி சுதாகர் கூறினார்.

கோவை சித்தாபுதூர் பாஜக அலுவலம், கோவை ஓப்பணக்கார வீதியில் உள்ள துணிக்கடை மற்றும் 100 அடி சாலையில் உள்ள ரத்தினபுரி பாஜக மண்டலத் தலைவர் மோகனுக்கு சொந்தமான கடை மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டது.

மேலும் பொள்ளாச்சி குமரன் நகர் பகுதியில் பாஜக நிர்வாகிகள் பொன்ராஜ், சிவா மற்றும் இந்து முன்னணி வார்டு பொறுப்பாளர் சரவணக்குமார் ஆகியோரின் வாகனங்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டன.

4 persons, including an SDPI members, have been arrested in the case of throwing a packet of diesel and trying to set fire to the shop of a BJP official in Erode. The incidents in Pollachi and Mettupalayam involved the same persons. They will be arrested soon. West Zone IG Sudhakar said that the situation is now under control.