வயிறு எரியுதா? முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு பதிலடி கொடுத்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி.. என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

Coimbatore

oi-Nantha Kumar R

கோவை: திமுக ஆட்சியை பார்த்து சிலருக்கு வயிறு எரிகிறது என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சமீபத்தில் பேசிய நிலையில் அதற்கு எதிர்க்கட்சி தலைவரான எடப்பாடி பழனிச்சாமி கோவை உண்ணாவிரத்ததில் இன்று சுளீரென பதிலடி கொடுத்தார்.

தமிழகத்தில் சொத்து வரி உயர்வு, மின்கட்டண உயர்வை கண்டித்து அதிமுக சார்பில் தொடர்ந்து போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில் தான் கோவை மாவட்டத்துக்கு திமுக அரசு சார்பில் புதிய திட்டங்கள் செயல்படுத்தாமல் திமுக அரசு புறக்கணிப்பதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்பி வேலுமணி குற்றம்சாட்டினார்.

English summary

When Chief Minister Stalin recently said that some people are upset by the DMK regime, the Leader of Opposition Edappadi Palanichamy gave a strong response today by going on a fast.