பார்த்தாலே பச்சை முகம்! ஆனா கோபம் மட்டும் வந்துச்சுனா வேற லெவல்தான்! யார் இந்த “பாகுபலி”? பரபர கோவை

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : ஒரு வருடத்துக்கு பிறகு காட்டை விட்டு வெளியேறி மங்களக்கரைபுதூர் பகுதியில் நேற்றிரவு விவசாய நிலங்களில் நுழைந்த பாகுபலி காட்டுயானை 300க்கும் மேற்பட்ட வாழைகளை சேதப்படுத்திய காட்டு யானை பாகுபலியை வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

ஒரு வருடத்துக்கு பிறகு காட்டை விட்டு வெளியேறிய பாகுபலி காட்டுயானை - வீடியோ

கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தை அடுத்துள்ள தேக்கம்பட்டி ஊராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் நெல்லிமலை உள்ளது.

இப்பகுதியை சுற்றி குரும்பனூர், பஞ்சுக்காடு, சமயபுரம், பத்திரகாளியம்மன் கோயில் பகுதி, தேக்கம்பட்டி, கிட்டாம்பாளையம், மங்களக்கரைபுதூர், தாசம்பாளையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்கள் உள்ளது.

அய்யோ வலிக்குமே பிள்ளைகளுக்கு! யானை கூட்டத்திற்காக பரிதவித்து பதறிய கிராமமக்கள்! கோவை மனமே தனிதான்.!

English summary

The people of the area have demanded that the wild elephant named bahubali, which left the forest after a year and entered the agricultural lands in the Mangalakaraiputhur area last night, drive the wild elephant into the forest, destroying more than 300 banana trees.