அரசியல் கிடையாது.. இதுதாங்க உண்மையான அன்பு.. வானதி சீனிவாசன் ஒரே போடு!

கோவை: அரசியலுக்காக இல்லாமல் தமிழ் மொழியின் மீதான உண்மையான அன்பை எப்போதும் வெளிப்படுத்துபவர் நமது பிரதமர் நரேந்திர மோடி என்று தெரிவித்துள்ளார், கோவை தெற்கு பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவசான்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தனது வானொலி உரையில் தமிழ்மொழியின் ரசிகன் என்று தெரிவித்தார்.

உலகத்திலேயே பழமையான மொழி தமிழ் மொழி, நமது ஒவ்வொரு இந்தியர்களும் அது குறித்து பெருமைப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

Coimbatore South BJP MLA Vanathi Srinivasan has said that our Prime Minister Narendra Modi has always expressed his true love for the Tamil language, not for politics. Prime Minister Narendra Modi said in his radio address today that he is a fan of the Tamil language.