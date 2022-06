அமித் ஷாவுக்கு என்ன கவலை? இந்து ஓட்டுதான் முக்கியம்.. ஒற்றுமை தேவை இல்லை! வெளுத்து வாங்கிய திருமா..!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : பாஜக இந்து ஒற்றுமையை விரும்பவில்லை, இந்து வாக்குகளை தான் விரும்புகிறார்கள் எனவும், சேரர் சோழர் பாண்டியர் முழு வரலாறு பற்றி அமித் ஷாவுக்கு என்ன கவலை என கோவையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

அமித் ஷாவுக்கு என்ன கவலை? இந்து ஒட்டுதான் முக்கியம்.. ஒற்றுமை தேவை இல்லை - திருமா..!

கடந்த வெள்ளிக்கிழமை டெல்லியில் நடைபெற்ற, எழுத்தாளர் ஓமேந்திர ரத்னுவின் மஹாராணா: சஹஸ்த்ர வர்ஷா கா தர்ம யுத்தம் புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் அமைச்சர் அமித் ஷா கலந்துகொண்டார்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர்,"இன்று நாம் படிக்கும் வரலாற்றை எழுதிய வரலாற்றாசிரியர்கள் முகலாய ஆட்சியை பற்றி மட்டுமே விவாதித்துள்ளனர். அவர்களைத் தாண்டி பாண்டியப் பேரரசு 800 ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தது" என்றார்.

English summary

VCK leader Thirumavalavan has said that the BJP does not want Hindu unity, it wants Hindu votes and what Amit Shah cares about the whole history of the Cheras Chola Pandya.