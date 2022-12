உதயநிதி அமைச்சராகிட்டார்ல.. உத்தவ் தாக்கரேவுக்கு நடந்தது இனி நடக்கும்.. அண்ணாமலை சொன்ன ஃப்ளாஷ்பேக்!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சர் ஆகிவிட்டார், மகாராஷ்டிராவில் உத்தவ் தாக்கரே மகன் அமைச்சரானதும் என்ன ஆனது என்று பாருங்கள் என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை பேசியுள்ளார். உத்தவ் தாக்கரே மகன் ஆதித்யா தாக்கரே மகாராஷ்டிராவில் அமைச்சரான நிலையில், இரண்டரை ஆண்டுகளில் சிவசேனாவில் ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையில் அதிருப்தி அணி உருவாகி, உத்தவ் தாக்கரே ஆட்சி கவிழ்ந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு உத்தவ் தாக்கரே ஆட்சி கவிழ்ந்தது. சிவசேனா அதிருப்தி அணியான ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையில் ஆட்சி அமைந்துள்ளது. ஏக்நாத் ஷிண்டேவுக்கு, பாஜக ஆதரவு அளித்து அவரை முதல்வராக்கியுள்ளது. சிவசேனாவின் ஆட்சியைக் கவிழ்ப்பதற்கு, ஏக்நாத் ஷிண்டேவுக்கு பாஜகவே உதவியதாக குற்றச்சாட்டு உள்ளது.

மகாராஷ்டிரா ஆட்சிக் கவிழ்ப்பைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டிலும் ஒரு ஏக்நாத் ஷிண்டே உருவாவார் என்று அண்ணாமலை உள்ளிட்ட பாஜக தலைவர்கள் பேசி வந்தனர். இந்நிலையில், உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சரானதைத் தொடர்ந்து, மகாராஷ்டிர அரசியலோடு ஒப்பிட்டு விமர்சித்துள்ளார் அண்ணாமலை.

English summary

BJP state president Annamalai has said that Udhayanidhi Stalin has became a minister, look what happened when Uddhav Thackeray's son became a minister in Maharashtra.