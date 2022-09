பட்டும் திருந்தாத இலங்கை.. 8 தமிழக மீனவர்களுக்கு சிறை.. நீதிமன்றம் உத்தரவு - 15 நாட்கள் அடைப்பு

Colombo

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கொழும்பு: இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட ஜெகதாப்பட்டினத்தை சேர்ந்த மீனவர்களை 15 நாட்கள் சிறையில் அடைக்க இலங்கை ஊர்காலதுறை நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்து உள்ளது.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், ஜெகதாப்பட்டினம் விசைப்படகு மீன்பிடி இறங்கு தளத்தில் இருந்து 87 விசைப்படகுகளில் மீனவர்கள் நேற்று கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்றனர்.

பி.தமிழ்செல்வன்(37) என்பவருக்குச் சொந்தமான படகில் அவருடன் விஜி(28), தினேஷ்(26), ரஞ்சித்(27), பக்கிரிசாமி(45), கமல்(25), புனுது(41) மற்றும் கார்த்திக்(27) ஆகிய 8 பேர் கோட்டைப்பட்டினத்தில் இருந்து 32 கடல் மைல் தொலைவில் மீன்பிடித்துள்ளனர்.

English summary

The Sri Lankan Municipal Court has issued an order to imprison the fishermen from Jagathapattinam in Pudukottai district for 15 days. The 8 fishermens were arrested by the Sri Lankan Navy today morning