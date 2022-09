இலங்கையிலும் நிம்மதியின்றி தவிக்கும் கோத்தபய ராஜபக்சே?.. கைது செய்ய கோரிக்கைகள் வலுப்பதால் அதிர்ச்சி

Colombo

oi-Mani Singh S

கொழும்பு: கோத்தபய ராஜபக்சே மீண்டும் இலங்கை திரும்பியுள்ள நிலையில், அவருக்கு எதிர்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளதாலும், அவரை கைது செய்ய வலியுறுத்தப்பட்டு வருவதாலும் கோத்தபய ராஜபக்சே மன சங்கடத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

நமது அண்டை நாடுகளில் ஒன்றான இலங்கையில் வரலாறு காணாத கடும் பொருளாதார நெருக்கடி நிலை ஏற்பட்டதது.

இதனால் இலங்கையில் விலைவாசி அதிகரித்ததோடு, அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையும் அதிகரித்தது. இதனால் பொதுமக்கள் கடும் சிரமமடைந்தனர்.

நாடு திரும்பிய கோத்தபய.. இலங்கை அரசு பங்களாவில் தங்க வைப்பு.. 24 மணி நேரமும் பலத்த பாதுகாப்பு

English summary

Gotabaya Rajapakse is said to be in a state of mental turmoil as he has returned to Sri Lanka due to increasing opposition and calls for his arrest.