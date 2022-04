கோ கோட்டா! இலங்கை அரசுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் குதித்த அதிரடி கிரிக்கெட் வீரர் ஜெயசூர்யா

Colombo

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கொழும்பு: பொருளாதார சீரழிவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இலங்கையில் அதிபர் கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷவுக்கு எதிராக நடைபெற்று வரும் போராட்டத்தில் இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் அதிரடி பேட்ஸ்மேன் சனாத் ஜெயசூர்யா பங்கேற்றுள்ளார்.

இலங்கை கடந்த சில ஆண்டுகளாக கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவித்து வருகிறது. தற்போது இது அரசியல் நெருக்கடியாகவும் உருவெடுத்து இருக்கிறது.

உணவுப் பொருட்கள் உட்பட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளதால் அந்நாட்டு மக்கள் பெரும் துயரத்துக்கு ஆளாகி இருக்கின்றனர்.

English summary

Former Sri Lankan cricketer Sanath Jayasuriya has taken part in the ongoing struggle against President Gotabhaya Rajapaksa in Sri Lanka, which has been hit hard by the economic downturn: பொருளாதார சீரழிவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இலங்கையில் அதிபர் கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷவுக்கு எதிராக நடைபெற்று வரும் போராட்டத்தில் இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் அதிரடி பேட்ஸ்மேன் சனாத் ஜெயசூர்யா பங்கேற்றுள்ளார்.