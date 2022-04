கடும் பொருளாதார நெருக்கடி... மேலும் ரூ.15,200 கோடி கடன் கேட்ட இலங்கை - உதவ முன் வந்த இந்தியா

Colombo

oi-Jeyalakshmi C

கொழும்பு: இந்தியாவிடம் மேலும் கடனாக 2 பில்லியன் அமெரிக்க டாலரை அதாவது இந்திய மதிப்பில் ரூ.15,200 கோடி வழங்க இலங்கை கேட்டுள்ளது. இந்த கோரிக்கையை பரிசீலித்து வரும் இந்தியா, இலங்கை கேட்கும் கடனை வழங்க முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடியை சமாளிக்க முடியாமல் அந்நாட்டு அரசு திணறி வருகிறது. அத்தியாவசிய பொருட்கள், மருந்து உள்ளிட்டவற்றின் விலைகள் அதிகரித்து வருவதால் மக்கள் அவதி அடைந்துள்ளனர். எரிபொருள் பற்றாக்குறை, மருந்து பற்றாக்குறை நிலவுகிறது. தினசரியும் போராட்டங்கள் வெடித்து வருகின்றன.

தினசரி நடைபெறும் போராட்டங்களினால் அரசுக்கு நெருக்கடி முற்றுகிறது. என்ன நடந்தாலும் ராஜினாமா செய்ய மாட்டேன் என்று உறுதியாக கூறியுள்ளார் கோத்தபய ராஜபக்ச. இந்த நிலையில் இலங்கையில் அந்நிய செலாவணியை அதிகமாக தேவைப்படும் இந்த முக்கியமான தருணத்தில் வெளிநாட்டில் வசிக்கும் இலங்கை நாட்டவர்கள் நாட்டுக்கு உதவ வேண்டும் என்று இலங்கை மத்திய வங்கி ஆளுநர் நந்தலால் வீரசிங்கே தெரிவித்துள்ளார்.

Sri Lanka has been going through a severe economic crisis, India is providing a financial package to Colombo so that it can meet some of the more immediate needs and help stabilise its domestic economy.