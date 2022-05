திரும்பும் சோக வரலாறு.. இலங்கையிலிருந்து தமிழகத்திற்கு படகுகளில் தப்பியோடிவரும் மக்கள்

Colombo

oi-Vigneshkumar

கொழும்பு: இலங்கையில் உள்நாட்டுப் போர் உச்சத்தில் இருந்த சமயத்தில் எப்படி இலங்கைத் தமிழர்கள் அகதிகளாகத் தமிழ்நாட்டில் தஞ்சம் புகுந்தனரோ, அதேபோல இப்போது மீண்டும் தமிழகத்திற்கு வர தொடங்கி உள்ளனர்.

அண்டை நாடான இலங்கை இப்போது மிக மோசமான பொருளாதார நெருக்கடியைச் சந்தித்துள்ளது. இதனால் மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்கள், வேறுவழியின்றி வீதியில் இறங்கி போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

கடும் நெருக்கடிக்கு மத்தியில் பிரதமராகப் பதவியேற்ற ரனில் விக்ரமசிங்க, நிலைமையை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார். இருப்பினும், அதில் தற்போது வரை பெரிய பலன் கிடைக்கவில்லை.

இலங்கை: சம்பளம் இல்லாத அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு- எம்.பிக்களுக்கான நாடாளுமன்ற கேண்டீன் இழுத்து மூடல்!

English summary

Sri Lankan Tamils are making dangerous trip on boats to reach Tamil Nadu, amid dire economic situation: (பொருளாதார பாதிப்பால் மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இலங்கைத் தமிழர்கள்) All things to know about Sri lanka's economic situation and its effect on Lankan tamils.