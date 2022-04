இலங்கை அதிபர் வீட்டு முன்பு நடந்த போராட்ட பின்னணியில் தீவிரவாத சதி என்ற ஆளும் கட்சி.. ரணில் கண்டனம்

Colombo

oi-Nantha Kumar R

கொழும்பு: ‛‛இலங்கையில் மக்கள் பிரச்சனையை தீர்க்காததால் தான் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இது இனம், பயங்கரவாத செயற்பாடு அல்ல'' என இலங்கையின் முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே கூறியுள்ளார்.

இலங்கையில் கடும் பொருளாதார நெருக்கடி நிலவுகிறது. அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் உச்சமடைந்துள்ளன. பொதுமக்கள் உணவு, பெட்ரோல், டீசல், எரிவாயு சிலிண்டர் இன்றி தவித்து வருகின்றனர்.

இலங்கை தலைநகர் கொழும்பு உள்பட பல்வேறு பகுதிகளில் பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். மிர்ஹானா நகரில் உள்ள கோத்தபய ராஜபக்சேவின் வீட்டை பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர்.

இலங்கையில் இவ்வளவு மோசமாக பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட மிக முக்கிய காரணங்கள் என்ன தெரியுமா?

English summary

Srilanka Economic Crisis: ‛The protest took place from people in Sri Lanka because the government did not solve the problem. So it is not a extremist elements, says former SriLanka Prime Minister Ranil Wickremesinghe.