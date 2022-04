அடடா.. இலங்கை நிலைமை இதைவிட "படுமோசமாக" சான்ஸ்.. முக்கியமான 3 காரணங்கள் இதுதான்!

Colombo

oi-Nantha Kumar R

கொழும்பு: அமெரிக்கா டாலருக்கு நிகரான இலங்கை கரன்சியின் தொடர் வீழ்ச்சி, உறுதியற்ற அரசியல் தலைமை, தொடர் விடுமுறை ஆகியவற்றால் ஏற்றுமதி, இறக்குமதியில் உள்ள பிரச்சனைகளால் இலங்கையின் பொருளாதார நெருக்கடி இந்த மாதம் இன்னும் மோசமாகலாம் என அஞ்சப்படுகிறது.

இலங்கையில் கடும் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. அந்நாட்டின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு கரைந்துள்ளது. பிற நாட்டுக்கு கரன்சிக்கு நிகரான இலங்கை கரன்சியின் மதிப்பு பலமடங்கு அதிகரித்தது. இது இலங்கையின் பொருளாதாரத்தை முடக்கி போட்டுள்ளது.

இதனால் அங்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து பொருட்கள் இறக்குமதி செய்ய முடியாத நிலை உள்ளது. மேலும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வு, பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். அவர்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராடி வருகின்றனர்.

இலங்கை பொருளாதாரத்தை 'தூக்கி நிறுத்த' போகும் இரு தமிழர்கள்.. யார் இவர்கள்?

English summary

Srilanka Economics Crisis: It is feared that Sri Lanka's economic crisis could worsen this month due to the continued fall of the Sri Lankan currency against the US dollar, unstable political leadership and a series of holidays.