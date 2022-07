மாணவி உடலை சுற்றி ‘மூன்று அடுக்கு’ பாதுகாப்பு - போலீசார் எப்படி செயல்படுவார்கள்? ‘ஒவ்வொரு அசைவும்'!

Cuddalore

oi-Vignesh Selvaraj

கடலூர் : உயிரிழந்த பள்ளி மாணவியின் உடலை எவ்வித அசம்பாவிதமும் இன்றி பாதுகாப்பாக அடக்கம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

மாணவியின் இறுதி சடங்கு நடைபெறும் பெரியநெசலூர் கிராமம் போலீஸ் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. மாணவியின் உடல் அடக்கத்தின்போது சின்ன சலசலப்பு கூட ஏற்படக்கூடாது என்பதில் போலீசார் கவனமாகச் செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

மாணவியின் உடலுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்பில் போலீசார் எப்படி செயல்படுவார்கள் என்பது பற்றிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Three layers of security are being provided to ensure that the body of the Kallakurichi school student is buried without any incident. Information about how the police will act in the three-layer security provided to the student's body has been revealed.