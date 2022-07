சொந்த ஊரில் மாணவி உடல் நல்லடக்கம்..எம்எல்ஏ, அரசியல் தலைவர்கள் அஞ்சலி.. உறவினர்கள் கண்ணீர்

Cuddalore

oi-Jeyalakshmi C

கடலூர்: சின்னசேலம் தனியார் பள்ளியில் உயிரிழந்த மாணவியின் உடல் அவரது சொந்த ஊரான பெரியநெசலூர் கிராமத்தில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது. மாணவியின் உடலுக்கு உறவினர்களும் அரசியல் கட்சித்தலைவர்களும் கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்தினர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கனியாமூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் கடந்த 13 ஆம் தேதி மாணவி உயிரிழந்தார். மகளின் மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாக கூறி சட்டப்போராட்டம் நடத்திய அவரது பெற்றோர் நீதிபதியின் அறிவுறுத்தலுக்குப் பிறகு உடலை பெற்றுக்கொள்வதாக நேற்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து காலை 6 மணி முதல் 7 மணிக்குள் மாணவியின் உடலை பெற்றுக்கொள்ளுமாறும், நாளை மாலைக்குள் இறுதிச்சடங்குகளை முடிக்கும்படியும் நீதிபதி சதீஷ்குமார் தெரிவித்தார்.

நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து, மாணவியின் உடல் இன்று அவரது பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. மாணவியின் உடலுக்கு அமைச்சர் சி.வி.கணேசன் அஞ்சலி செலுத்தினார். அவருடன் மாவட்ட ஆட்சியர் ஷவரன் குமார் ஜடாவத், வடக்கு மண்டல ஐஜி தேன்மொழி, மத்திய மண்டல ஐஜி சந்தோஷ்குமார் ஆகியோரும் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

மாணவி உடலை சுற்றி 'மூன்று அடுக்கு’ பாதுகாப்பு - போலீசார் எப்படி செயல்படுவார்கள்? 'ஒவ்வொரு அசைவும்'!

English summary

Kallakuruchi Stuedent death funeral today: (கள்ளக்குறிச்சி பள்ளி மாணவி மரணம் இறுதிச்சடங்கு) The body of a Kallakurichi student buried in her hometown today. The body of the student, who died in a Chinnasalem private school, was cremated in her native Periyanesalur village. Relatives and political party leaders paid tearful tributes to the body of the student.