நோ பற்றாக்குறை - மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களில் 1.24 கோடி கொரோனா தடுப்பூசிகள்: மத்திய அரசு

டெல்லி: மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களிடம் மொத்தம் 1.24 கோடி கொரோனா தடுப்பூசிகள் கையிருப்பில் இருப்பதாக மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கை: நாடு தழுவிய தடுப்பூசித் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மத்திய அரசு இதுவரை, 32.92 கோடிக்கும் அதிகமான (32,92,01,800) கொவிட் தடுப்பூசி டோஸ்களை, மாநிலங்களுக்கும், யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும், இலவசமாக வழங்கியுள்ளது.

இன்று காலை 8 மணி வரையிலான தரவுகளின் அடிப்படையில், மொத்தம் 31,67,50,891 டோஸ் தடுப்பூசி (வீணானவை உட்பட) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

Centre said that More than 1.24 Cr (1,24,50,909) balance and unutilized COVID Vaccine doses are still available with the States/UTs to be administered.