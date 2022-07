திரெளபதி முர்மு உள்பட இந்தியாவின் 15 ஜனாதிபதிகளும்.. 15 சுவாரசிய தகவல்களும்.. முழுவிபரம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் அப்துல் கலாம் உள்பட 14 பேர் ஜனாதிபதியாக பொறுப்பு வகித்துள்ள நிலையில் புதிதாக திரெளபதி முர்மு பொறுப்பு ஏற்க உள்ளார். இந்நிலையில் தான் இந்தியாவின் 15 ஜனாதிபதிகள் பற்றிய 15 சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் ஜூலை 24ம் நிறைவு பெறும் நிலையில் ஜனாதிபதி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. புதிய ஜனாதிபதிக்கான தேர்தலில் பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் திரெளபதி முர்முவும், எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் யஷ்வந்த் சின்ஹாவும் களமிறங்கினர்.

கடந்த 18 ம் தேதி நாடு முழுவதும் ஓட்டுப்பதிவு நடந்தது. டெல்லி நாடாளுமன்றம், ஒவ்வொரு மாநிலங்களின் சட்டசபைகளில் எம்பி, எம்எல்ஏக்கள் வாக்களித்தனர். இதில் திரெளபதி முர்மு வெற்றி பெற்றுள்ளார். இவர் நாட்டின் 15வது ஜனாதிபதியாக ஜூலை 25ல் பதவி ஏற்க உள்ளார். இந்நிலையில் தான் இந்தியாவின் 15 ஜனாதிபதிகள் பற்றிய 15 சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் வருமாறு:

இந்திய ஜனாதிபதியின் அதிகாரங்கள் என்னென்ன.. அப்துல் கலாம் உள்பட அதிரடி காட்டிய தலைவர்கள் யார் யார்?

English summary

While 14 people including Abdul Kalam have served as President in India, Thirelapathi Murmu is the new president. In this case, 15 interesting information about the 15 presidents of India has been revealed.