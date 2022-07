200 கோடி டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தி சாதனை.. மீண்டும் வரலாறு படைத்ததாக பிரதமர் மோடி பெருமை

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் 200 கோடி டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தி சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமையாக கூறியுள்ளார். ‛‛இந்தியா மீண்டும் வரலாறு படைத்துள்ளது. 200 கோடி தடுப்பூசி அளவை தாண்டியதற்கு அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் எனது வாழ்த்துகள்'' என அவர் கூறியுள்ளார்.

இந்தியாவில் கடந்த 2020ல் கொரோனா பரவ துவங்கியது. மரபணு மாறி 3 அலைகளாக வந்து தாக்கிய கொரோனா வைரசால் ஏராளாமனவர்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். கொத்து கொத்தாக மக்கள் இறந்தனர்.

இதனால் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது. மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியது. மேலும் தடுப்பூசி ஆய்வுகள் விரைவுப்படுத்தப்பட்டன.

ஏறுது.. இறங்குது.. இந்தியாவில் இன்று சற்று குறைந்த கொரோனா பாதிப்பு

English summary

A record of 200 crore doses of corona vaccine has been administered in India. Prime Minister Narendra Modi has proudly says, ‛‛India has made history again. My congratulations to all Indians for crossing 200 crore vaccinations”.