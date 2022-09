கர்ப்பப்பை வாய் புற்று நோய் தடுப்பூசி.. அதிகபட்சம் 400 ரூபாய்தான்.. சீரம் நிறுவனம் அசத்தல்!

Delhi

oi-Mani Singh S

புதுடெல்லி: கர்ப்பப்பை வாய் நோய்க்கான தடுப்பூசியை இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக சீரம் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள நிலையில், அந்த தடுப்பூசியை மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் மக்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார். இந்த தடுப்பூசியின் அதிகபட்ச விலை 400 ரூபாய்தான்.

மிகவும் ஆபத்தான நோய்களில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுவது புற்றுநோய்.

இளம் வயது பெண்கள் முதல் 44 வயதுடைய பெண்களுக்கு மார்பகம், கர்ப்பப்பை, கர்ப்பப்பை வாய் போன்ற உடல் பாகங்களில் இந்த நோய் ஏற்படுகிறது.

“உறுதியா இருக்கேன்..” பின்வாங்காத சவுக்கு சங்கர்! நீதித்துறையில் ஊழலா? ஐகோர்ட் நீதிபதிகள் முன்பேச்சு

English summary

Union Minister Jitendra Singh introduced the vaccine for Cervical Disease for the first time in India by Serum Company. The maximum cost of this vaccine is 400 rupees.