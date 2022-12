மக்களே உஷார்.. முடிக்கு ஆசைப்பட்டு உயிர் பலியான டிவி பிரபலம்.. வலைவிரிக்கும் ஆபத்து!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: முடி மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்த இளைஞர் ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் டெல்லியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறையினர் நான்கு பேரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

முடி உதிர்தல் என்பது ஆண்களின் பிரதான பிரச்னைகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது. இதற்கென லட்சக்கணக்கில் அவர்கள் செலவு செய்ய தயாராக இருக்கிறார்கள்.

ஆனால் இதனை பயன்படுத்தி சில போலி கிளினிக்குகள் பணம் பறிப்பதை வேலையாக தொடர்ந்து செய்து வருகிறது. அப்படியொரு இடத்தில் சிக்கிதான் டெல்லி இளைஞர் உயிரிழந்துள்ளார்.

English summary

The recent death of a young man who underwent hair transplant surgery has created a stir in Delhi. The police have arrested four people and are investigating the incident.