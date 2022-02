தேர்தல் பிரச்சாரங்களில்.. 'மோடி பெயரை மறந்தும் உச்சரிக்காத கெஜ்ரிவால்..' திடீரென என்னாச்சு?

Delhi

oi-Logi

டெல்லி: ஐந்து மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் பிரசாரத்தில், ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஒரு முறை கூட பிரதமர் மோடியின் பெயரை பயன்படுத்தவில்லை என்று தெரியவந்துள்ளது.

பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட், உத்தரப்பிரதேசம், மணிப்பூர், கோவா உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு சட்டசபைத் தேர்தல் வரும் 10ம் தேதி துவங்கி நடைபெறவுள்ளது. மார்ச் 10ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறவுள்ளது.

மாநிலக் கட்சிகளைத்தாண்டி, பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகள் அனைத்து மாநிலங்களிலும் தங்கள் பலத்தை நிரூபித்து வருகின்றன. அதேவேளையில், யாரும் எதிர்பார்க்காதவகையில் டெல்லியில் பலம் பெற்றுள்ள ஆம் ஆத்மி கட்சி இந்த சட்டசபைத் தேர்தலில் களம்கண்டுள்ளது.

