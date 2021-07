தடுப்பூசி .. இந்திய அரசின் உறுதியை நம்பாத ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி.. வளர்ச்சி கணிப்பை குறைத்தது!

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி: ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி (ஏடிபி) இந்த ஆண்டுக்கான இந்தியாவின் வளர்ச்சி கணிப்பை 11 சதவீதத்தில் இருந்து 10 சதவீதமாகக் குறைத்துள்ளது, கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் 11 சதவீதம் ஆக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்ட நிலையில் , நாடு முழுவதும் கொரோனாவின் இரண்டாவது அலை கட்டுப்பாடுகளை மேற்கோளிட்டி வளர்ச்சிக்கான கணிப்பை குறைத்துள்ளது.

அத்துடன் 2022-23 வாக்கில் தான் இந்தியாவின் பெரும்பாலான மக்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்படும் என்றும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி எதிர்பார்க்கிறது. 2021ம் ஆண்டு டிசம்பருககுள் அனைவருக்கும் COVID-19 தடுப்பூசிகள் வழங்கப்படும் என்று இந்திய அரசு உறுதியளித்து உள்ளது, ஆனால் ADB வங்கியோ இந்த கருத்தை நம்பவில்லை.

இந்தியாவில் எரிபொருள் மற்றும் உணவு விலைககள் எதிர்பார்த்ததை விட வேகமாக உயந்துள்ளது . இதனால் 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான சராசரி பணவீக்கம் 5.2 இருக்கும் என்று கணித்திருந்த ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி இப்போது அதை 5.5 சதவீதமாக உயர்த்தி உள்ளது. ஆனால் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இந்த காலகட்டத்தில் சில்லறை பணவீக்கத்தை 5.1% ஆகத்தான் கணித்து இருந்தது.

'மாஸ்டர் பிளான்..'கோவை மக்களுக்கு 1.5 வருடத்தில் செம திட்டம்.. நல்ல செய்தி சொன்ன அமைச்சர் முத்துசாமி

English summary

The Asian Development Bank (ADB) has downgraded its India growth forecast for this year to 10% on Tuesday, from 11% projected in April, citing the second wave restrictions across States and expects most of India’s population to be vaccinated by 2022-23.