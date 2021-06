அதிகரிக்கும் டிரோன் நடமாட்டம்.. சமாளிக்கும் ஆற்றல் இந்தியாவுக்கு உள்ளதா.. ராணுவத்தின் பலம்தான் என்ன?

Delhi

டெல்லி: காஷ்மீர் பகுதியில் இரு நாட்களுக்கு முன் டிரோன் மூலம் சிறு குண்டுவெடிப்பு நடத்தப்பட்டது. மேலும், அப்பகுதியில் டிரோன் நடமாட்டமும் அதிகரித்துள்ள நிலையில், டிரோன் தாக்குதலைச் சமாளிக்கும் திறன் இந்திய ராணுவத்திற்கு உள்ளதா என்ற கேள்வி இயல்வாகவே எழுந்துள்ளது.

IAF மீது China-வின் Pizza Delivery Drones-களை ஏவியதா Pak? | Oneindia Tamil

ஜம்மு பகுதியில் உள்ள விமானப்படைத் தளத்தில் ஜூன் 27ஆம் தேதி சிறு குண்டுவெடிப்பு ஏற்பட்டது. இதில் உயிர் சேதம் எதுவும் ஏற்படவில்லை. இரு வீரர்கள் மட்டும் காயமடைந்தனர்.

அந்த டிரோன்கள் பாகிஸ்தான் எல்லையிலிருந்து அனுப்பப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதியில் டிரோன் மூலம் தாக்குதல் நடைபெறுவது இதுவே முதல்முறையாகும்.

English summary

Jammu drone attack has revealed that the next level of warfare. It's expected that drones will play important role in warfare.