அக்னிபாத் திரும்ப பெறப்படாது! கடற்படை, விமானப்படையில் துவங்கும் ஆள்சேர்ப்பு! அதிகாரிகள் விளக்கம்

டெல்லி: அக்னிபாத் திட்டம் திரும்ப பெறப்படாது. கடற்படையில் பெண்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கபடும் நிலையில் விமானப்படையில் சேர்வோருக்கான ஆன்லைன் தேர்வு ஜூலை 24 முதல் துவங்கும் என பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்னர்.

இந்தியாவின் முப்படைகளில் ஆள்சேர்ப்புக்காக அக்னிபாத் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு இளைஞர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்தியாவின் பல இடங்களில் போராட்டங்களில் வன்முறைகள் வெடித்தன. இதுதொடர்பாக பலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. அதேநேரத்தில் இளைஞர்களின் போராட்டம் தொடர்கிறது.

அக்னிபாத்: உங்களுக்கெல்லாம் இடமே இல்லை! ஆளுநர் ஆர்என் ரவியின் பேச்சு ப சிதம்பரம் கடும் எதிர்ப்பு

