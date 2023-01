அயோத்தி ராமர் கோவிலை இடித்து மசூதி கட்டுவோம்.. சூளுரையுடன் அல்குவைதா மிரட்டல்..வெளியான ஷாக் தகவல்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: உத்தர பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் பிரமாண்டமாக ராமர் கோவில் கட்டும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. அடுத்த ஆண்டு இந்த கோவில் திறக்கப்படும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கூறியுள்ளார். இந்நிலையில் தான் அயோத்தியில் கட்டப்பட்டு வரும் ராமர் கோவில் இடிக்கப்பட்டு மசூதி கட்டப்படும் என அல்குவைதா பயங்கரவாத அமைப்பு மிரட்டல் விடுத்துள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்தியாவில் பெரும் பரபரப்பாக பேசப்பட்ட வழக்குகளில் ஒன்று தான் அயோத்தி வழக்கு. உத்தர பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் சர்ச்சைக்குரிய இடம் தொடர்பாக நீண்டகால சட்ட போராட்டம் நடந்து வந்தது. இந்த வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு கூறியது.

இதையடுத்து 2020ல் அரசு சார்பில் ஸ்ரீ ராம் ஜன்மபூமி தீர்த்த க்ஷேத்ரா எனும் ராமர் கோவில் கட்டுமான பணிக்குரிய அறக்கட்டளை அமைக்கப்பட்டு அயோத்தியில் கோவில் கட்டும் பணி துவங்கப்பட்டது. 110 ஏக்கரில் மொத்தம் ரூ.1000 கோடி செலவில் பிரமாண்டமாக கோவில் எழுப்ப முடிவு செய்யப்பட்டது.

சாலையில் காத்திருக்கும் எமன்.. உத்தர பிரதேசத்தை விட தமிழ்நாடு ரொம்ப மோசம்.. மத்திய அரசு ஷாக் தகவல்

English summary

Construction of a grand Ram temple is underway in Ayodhya, Uttar Pradesh. Union Home Minister Amit Shah has said that this temple will be opened next year. In this case, the Al-Quaida terrorist organization has threatened to demolish the Ram temple being built in Ayodhya and build a mosque.