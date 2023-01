ஆஹா.. இந்திய குடியரசு தினத்துக்கு சிறப்பு டூடுல் வெளியிட்ட கூகுள்.. சிறப்பே இதுதான்! கவனிச்சீங்களா!

இந்தியா இன்று 74வது குடியரசு தினத்தை கொண்டாடி வரும் நிலையில் கூகுள் சிறப்பு டூடுல் வெளியிட்டுள்ளது.

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நாடு முழுவதும் இன்று கோலாகலமாக 74வது குடியரசு தினவிழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. டெல்லியில் ஜனாதிபதி திரெளபதி முர்மு தேசியக்கொடியை ஏற்றி வைத்து அணிவகுப்பு மரியாதை ஏற்றுக்கொண்டார். இந்நிலையில் தான் உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடாக உள்ள இந்தியாவின் குடியரசு தினத்தையொட்டி கூகுள் சிறப்பு டூடுல் வெளியிட்டுள்ளது. கண்களை கவரும் வகையில் உள்ள இந்த சிறப்பு டூடுல் பின்னணியில் உள்ள சுவாரசிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

நாட்டின் 74-வது குடியரசு தின விழா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இந்திய அரசு சார்பில் குடியரசு தின விழா ஆண்டுதோறும் டெல்லியில் உள்ள ராஜபாதையில் கோலாகலமாக கொ

இந்தியாவில் 74வது குடியரசு தினவிழா இன்று நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் ஆளுநர் தேசியக்கொடியை ஏற்றி மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர்.

வேறுபாடுகளைக் கடந்து ஒற்றுமையுடன் வாழ்வோம் என உறுதியேற்போம்..ஓபிஎஸ் சொன்ன குடியரசு தின மெசேஜ்

English summary

The 74th Republic Day is being celebrated in a grand manner across the country today. In Delhi, President Droupadi Murmu hoisted the national flag and accepted the parade. In this case, Google has released a special doodle on the occasion of the Republic Day of India, the world's largest democracy. Interesting information behind this eye-catching special doodle has been revealed.