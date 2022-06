180 நாடுகள் பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் இந்தியா! சுற்றுச்சூழல் செயல்திறன் மதிப்பீட்டு ஆய்வில் ‛பகீர்’

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: அமெரிக்க கல்வி நிறுவனங்கள் 180 நாடுகளில் சுற்றுச்சூழல் செயல்பாடுகளுக்கான மதிப்பீடுகள் செய்ததில் இந்தியா கடைசி இடத்தில் உள்ளது என கூறப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் இந்தியா தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தி வருவதாக ஜூன் 5ல் பிரதமர் மோடி பெருமையாக பேசிய நிலையில் இத்தகைய ஆய்வு முடிவுகள் வெளியாகி உள்ளது.

சுற்றுச்சூழல் சட்டம் மற்றும் கொள்கைக்கான யேல் சென்டர் மற்றும் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தின் சர்வதேச புவி அறிவியல் இன்பர்மேஷன் நெட்வொர்க் சார்பில் 2022ம் ஆண்டுக்கான சுற்றுச்சூழல் செயல்திறன் குறியீடு ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இந்த ஆய்வு முடிவுகள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. இதில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கும் நோக்கத்தில் செயல்பட்டு வரும் நாடுகள் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

English summary

India has been placed at the bottom on a list of 180 countries judged for their environmental performances by US-based institutions. The report released after Prime Minister Narendra Modi said on June 5 that India continues to focus on environmental protection.