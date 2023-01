அடிக்கடி குலுங்கும் டெல்லி! நிலநடுக்கம் திடீரென அதிகரிக்க என்ன காரணம்! தமிழ்நாட்டின் உண்மை நிலை என்ன

Delhi

டெல்லி: இன்று தேசிய தலைநகர் டெல்லி உட்பட சில பகுதிகளில் நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டது. சமீப காலங்களில் நிலநடுக்கம் குறித்து அதிக செய்திகள் வரும் நிலையில், டெல்லியில் உண்மையில் நிலநடுக்கம் அதிகரித்துள்ளதா என்பதைப் பார்க்கலாம். மேலும், சென்னை மற்றும் தமிழ்நாடு இதனால் பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளதா என்பதையும் பார்க்கலாம்.

தலைநகர் டெல்லியில் இன்று மதியம் திடீரென நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டுள்ளது. சக்திவாய்ந்த இந்த நிலநடுக்கம் பிற்பகல் 2:28 மணியளவில் தலைநகர் டெல்லி மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உணரப்பட்டுள்ளது.

நேபாளத்தை மையமாகக் கொண்டு ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோலில் 5.8ஆக இருந்ததாகத் தேசிய நிலநடுக்கவியல் மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. டெல்லி மட்டுமின்றி உத்தரப் பிரதேசத்திலும் சில பகுதிகளில் இந்த நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

