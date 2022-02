எல்லையில் இந்தியா சந்திக்கும் பிரச்சினை எதிர்கால மோதல்களுக்கான டிரெய்லர்.. ராணுவ தளபதி பரபர பேச்சு

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: இந்தியா எல்லை பகுதியில் தற்போது சந்தித்து வரும் பிரச்சினைகள் எதிர்கால மோதல்களுக்கான டிரெய்லர் என்று ராணுவ தளபதி எம்.எம்.நரவானே கூறியுள்ளார். சீனாவையும், பாகிஸ்தானையும் அவர் மறைமுகமாக தாக்கியுள்ளார்.

இந்தியாவுக்கு குடைச்சல் கொடுப்பதில் பாகிஸ்தானும், சீனாவும் போட்டு போட்டு செய்லபட்டு வருகின்றன.

ஜம்மு-காஷ்மீர் சர்வதேச எல்லை பகுதியில் அத்துமீறுவதை பாகிஸ்தான் ராணுவம் தனது வாடிக்கையாக வைத்துள்ளது.

English summary

Army Commander MM Narawane has said that the problems currently facing India along the border are a trailer for future conflicts. He has indirectly attacked China and Pakistan