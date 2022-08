அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கும், அசாம் முதல்வருக்கும் 'ஒரே சண்டை..' ட்விட்டரே வேடிக்கை பார்க்குது!

Delhi

டெல்லி: அசாமில் பள்ளிகளை மூடுவது குறித்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கருத்து பதிவிட்டிருந்த நிலையில், அதற்கு பதில் அளித்து அசாம் மாநில முதல்வர் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா டிவிட் போட்டார். தொடர்ந்து அவருக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பதில் டுவிட் செய்தார். இவ்வாறாக மாறி மாறி இருவருக்கும் இடையே டுவிட்டரில் கருத்து மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது.

டெல்லியில் சர்வதேச தரத்தில் அரசுப்பள்ளிகள் உள்ளதாக கூறிக்கொள்ளும் ஆம் ஆத்மி, தனது தேர்தல் பிரசாரங்களில் இதையே மையப்படுத்தி பேசிவருகிறது.

இது ஒருபுறம் இருக்க கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பாக அசாம் மாநிலத்தில் பள்ளிகள் மூடப்பட்டது குறித்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் டுவிட் ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார். அந்த ட்விட்டர் பதிவில் வெளியிட்டு இருந்த பதிவுதான் தற்போது அசாம் முதல்வர் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மாவுடன் நடக்கும் கருத்து மோதலுக்கு வித்திட்டுள்ளது.

English summary

When Arvind Kejriwal posted a comment about closing schools in Assam, Assam Chief Minister Himant Sharma responded to it by tweeting. In response, Arvind Kejriwal tweeted a reply. In this way, there has been a conflict of opinion between the two on Twitter.