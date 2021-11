B.1.1529 உருமாறிய கொரோனா.. டெல்டாவை விட ஆபத்து.. காற்றிலும் பரவ வாய்ப்பு?.. பீதியில் உலக நாடுகள்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: உலகம் முழுவதும் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆட்டம் போட்டு வரும் கொரோனா தொற்றை கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியாமல் உலக நாடுகள் திணறிக் கொண்டிருக்கின்றன. கொரோனா வைரஸ் தொடர்ந்து உருமாறி வருவதால் அதனை கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியவில்லை.

இந்தியா உள்ளிட்ட சில நாடுகளில் கொரோனாவின் ஆதிக்கம் குறைந்து இருந்தாலும் பல ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது. இது ஒருபுறமிருக்க தென்னாப்பிரிக்காவில் புதிய வகை உருமாறிய கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது உலக நாடுகளிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

English summary

The discovery of a new type of corona virus in South Africa has come as a shock to the rest of the world. This new type of metamorphosis corona, which originated in South Africa and spread rapidly, is called B.1.1529